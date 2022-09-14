Kraliçe II. Elizabeth'in gizemli mektubu: '2085 yılında açılmasını emretti'
Perşembe günü hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in 1986 yılında Avustralya'da yazdığı bir mektup gündem oldu. Sidney kentinin en ünlü binalarından birinde muhafaza edilen mektubun 2085 yılında okunacağı açıklandı.
İngiltere’de perşembe günü hayatını kaybeden tahtın 70 yıllık hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth’in 1986 yılında Avustralya’nın Sidney kentinde yazdığı mektup, ölümünden sonra gündem oldu.
Kraliçe’nin Sidney’deki Kraliçe Victoria Binası’nın restorasyonunu kutlamak için mektubun 2085 yılına kadar açılmayacağı belirtildi.
HaberGlobal'in aktardığı habere göre; şehrin kalbinde bulunan ve Sidney’in en ünlü yapılarından biri olan mektubun mühürlü olduğu ve binada bir kasa içerisinde saklandığı aktarıldı.
'BELEDİYE BAŞKANI İÇİN TALİMATLAR VAR'
Mektupta, belediye başkanı için talimatların yer aldığı da belirtildi.
“Avustralya, Sidney’in Doğru ve Saygıdeğer Lord Belediye Başkanına” hitabıyla başlayan gizli mektupla ilgili olarak Kraliçe’nin Belediye Başkanı’na “MS 2085 yılında sizin tarafınızdan seçilecek uygun bir günde, lütfen bu zarfı açıp Sidney vatandaşlarına mesajımı iletir misiniz?” dediği de ifade edildi.
Kraliçe’nin bu isteği kabul edilirken, mektupta ne yazdığı halen gizemini koruyor. İngiliz basını Kraliçe’nin mektupta muhtemelen Sidney sakinlerine tarihi binayı kurtardıkları için teşekkür ettiklerini yazdı.
16 KEZ ZİYARET ETMİŞTİ
Bugüne kadar tüm belediye başkanlarının da Kraliçe’nin bu isteğini kabul ettiğine ve mektubu okumadıklarına dikkat çekti.
Kraliçe II. Elizabeth, hükümdarlığı süresince tam 16 kez Avustralya’ya ziyarette bulunmuştu.
21 Nisan 1926 yılında doğan ve 70 yıl tahtta oturan Kraliçe II. Elizabeth, aylarca süren sağlık sorunlarının ardından 8 Eylül Perşembe günü İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde hayatını kaybetmişti.
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