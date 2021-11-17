Kraliçe II. Elizabeth’ten uzun zaman sonra ilk kez yüz yüze görüşme
Sağlığı merak konusu olan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, uzun bir ara sonra Windsor Kalesi’nde görüntülendi.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in sağlık sorunları nedeniyle Glasgow’da gerçekleştirilen İklim Zirvesi’ne katılmamasının ardından gözler Kraliçe’ye çevrilmişti.
Geçtiğimiz haftalarda, doktorların dinlenmesini tavsiye ettiği Kraliçe’nin Londra’daki Birinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden askerlerin anısına düzenlenen geleneksel “Rememberance Sunday” adlı anma törenine önce katılacağı açıklanmıştı, ardından Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Kraliçe’nin belini incittiği gerekçesiyle törene katılmayacağı ifade edilmişti.
Sağlık durumu merak konusu olan Kraliçe II. Elizabeth, uzun zaman sonra görüntülendi. Windsor Kalesi’nde çekilen görüntülerde Kraliçe, İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter’ı kabul etti. Kraliçe’nin oldukça sağlıklı olduğu anlaşılıyor.
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