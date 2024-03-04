Kraliçe Victoria büstüne saldırı: 'Gıda haktır'

Yayınlanma: 04.03.2024 - 09:58

Güncelleme: 04.03.2024 - 10:21

İskoçya'nın Glasgow kentinde artan gıda güvensizliğini protesto etmek isteyen iki kişi Kelvingrove Sanat Galerisi ve Müzesi'ndeki Kraliçe Victoria büstünün üzerine yulaf lapası ve reçel döktü. Daha sonra kaideye sprey boyayla küfür yazdılar.

This Is Rigged grubundan 30 yaşındaki Sorcha Ni Mhairtin ve 23 yaşındaki Hannah Taylor'ın eylemlerini Pazar günü öğle saatlerinde gerçekleştirdikten sonra kendilerini kaideye yapıştırdıkları bildirildi.

Glasgow'da İrlandalı bir aktivist ve toplumsal gıda çalışanı olan Ni Mhairtin, "Viktorya dönemine geri sürüklenmeyi reddediyoruz. İskorbüt ve raşitizm gibi açlıktan kaynaklanan hastalıklar artıyor. Özgürlük kahvaltı ile başlar ve eğer bunu anlayamıyorsanız, bunu yüzünüze vuracağız. Gıda bir insan hakkıdır ve biz altında acı çektiğimiz çürümüş sistemlere sesleniyoruz" dedi.

GRUP NE İSTİYOR?

Grubun bu yıl gerçekleştirdiği diğer eylemler arasında Holyroodhouse Sarayı'ndaki kraliyet yemek salonunu işgal etmek de yer alıyor.

This is Rigged, talepleri karşılanana kadar benzer eylemler gerçekleştirmeye devam edeceğini söyledi.

Bu talepler arasında süpermarketlerin bebek maması fiyatlarını Mart 2021 fiyatlarına indirmesi ve İskoç hükümetinin İskoçya'daki her 500 hane için bir toplum gıda merkezini finanse etmesi ve uygulamaya koyması bulunuyor.

İKİ KADIN TUTUKLANDI

İskoçya polisi ise konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada iki aktivistin tutuklandığını ve daha sonra serbest bırakıldığını duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

"3 Mart 2024 Pazar günü saat 11.55 sularında Glasgow'daki Kelvingrove Park'ta bulunan Kelvingrove Sanat Galerisi ve Müzesi'nde bir protesto ve vandalizm iddiasıyla ilgili olarak polise ihbarda bulunulmuştur. Olayın ardından 23 ve 30 yaşlarında iki kadın tutuklanmış ve haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur. İleriki bir tarihte Glasgow şerif mahkemesine çıkarılmak üzere serbest bırakılmışlardır. Mali savcıya bir rapor sunulacaktır"