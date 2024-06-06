Fransa, Lüksemburg karşısında zorlanmadı
EURO 2024 öncesinde Fransa, hazırlık maçında konuk ettiği Lüksemburg'u 3-0 mağlup etti.
EURO 2024 öncesinde E Grubu'nda bulunan Fransa, hazırlık maçında Lüksemburg'u konuk etti.
Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanan mücadele, Fransa'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri, 43. dakikada Kolo Muani, 70. dakikada Jonathan Clauss ve 85. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.
Mbappe, mücadeleyi 2 asist, 1 golle tamamladı.
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