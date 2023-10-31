Türkiye Kadın Milli Takımı, Lüksemburg'u tek golle devirdi!
Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'taki dördüncü hafta maçında Lüksemburg'u 1-0 mağlup etti.
UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Türkiye, konuk ettiği Lüksemburg'u 1-0 yendi.
14. dakikada Türkiye 1-0 öne geçti. İlayda Civelek'in pasında ceza sahası içindeki Birgül Sadıkoğlu, kaleci Schlime ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu affetmedi ve skoru 1-0'a getirdi.
90+2. dakikada ay-yıldızlı takımın atağında Arzu Karabulut'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Schlime topu bloke etti.
ÜST LİGE ÇIKMAYI GARANTİLEDİ
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye maçı 1-0 kazandı.
Daha önce Gürcistan'ı deplasmanda 3-0, Elazığ'da oynanan maçta Litvanya'yı 2-0, Lüksemburg'u da deplasmanda 4-0 yenen ay-yıldızlı ekip, grupta son iki maçı kalmasına rağmen Uluslar B Ligi'ne çıkmayı garantiledi.
Ay-yıldızlı takım, galibiyeti Çorumlu futbolseverlerle birlikte kutladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Pez...nkler' ifadesine sahip çıktı!
- Emine öğretmen gözaltına alındı
- Ev ve araba satışında o dönem kapanıyor!
- Rekor halka arza devre kesici uygulandı
- Afyonkarahisar'daki 29 Ekim gösterisine inceleme
- Açıklama yaptı: Paraşütle gelerek başarı...
- Bakırhan'dan Bahçeli'ye jet yanıt!
- İsrail’i hedef aldıklarını açıkladılar!
- Asgari ücretliye kötü haber!
- 'Rakibimi biliyorum, siz de anlamışsınızdır...'