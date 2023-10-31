Türkiye Kadın Milli Takımı, Lüksemburg'u tek golle devirdi!

Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'taki dördüncü hafta maçında Lüksemburg'u 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 22:32
Türkiye Kadın Milli Takımı, Lüksemburg'u tek golle devirdi!
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UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Türkiye, konuk ettiği Lüksemburg'u 1-0 yendi.

14. dakikada Türkiye 1-0 öne geçti. İlayda Civelek'in pasında ceza sahası içindeki Birgül Sadıkoğlu, kaleci Schlime ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu affetmedi ve skoru 1-0'a getirdi.

90+2. dakikada ay-yıldızlı takımın atağında Arzu Karabulut'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Schlime topu bloke etti.

ÜST LİGE ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye maçı 1-0 kazandı.

Daha önce Gürcistan'ı deplasmanda 3-0, Elazığ'da oynanan maçta Litvanya'yı 2-0, Lüksemburg'u da deplasmanda 4-0 yenen ay-yıldızlı ekip, grupta son iki maçı kalmasına rağmen Uluslar B Ligi'ne çıkmayı garantiledi.

Ay-yıldızlı takım, galibiyeti Çorumlu futbolseverlerle birlikte kutladı.


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