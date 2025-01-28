Kraliyet Donanması'nda yanlış alarm: 'Osuran' balina ile karşılaştılar...

Yayınlanma: 28.01.2025 - 15:08

Güncelleme: 28.01.2025 - 15:09

Kraliyet Donanmasından bir kaynak The Sun'a yaptığı açıklamada, İngiliz savaş gemilerinin şüpheli sonar izinin aslında osuran bir balinaya ait olabileceği sonucuna varmadan önce bir Rus denizaltısının izini sürmek için birkaç gün harcadığını söyledi.

The Sun'a göre, İskoçya'nın kuzeybatı kıyılarında, Applecross ve Raasay Adası arasında iki gizemli ses tespit edildi.

Seslerin insan yapımı olduğunu düşünen Kraliyet Donanması'nın, denizaltı avına çıktığı belirtildi.

The Sun'a konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir donanma yetkilisi, “Sesleri analiz ediyorduk ve şimdi bunun bir deniz memelisi olduğuna inanıyoruz. Bir balina. Olayı çok ciddiye alıyoruz. En kötüsünü düşünmek zorundayız” dedi.

Yetkili, “balinanın o sırada gaz çıkarıyor olabileceğini” ifade etti.

İlk sinyal kuzeye, açık denize doğru giderken tespit edildi. İkincisi ise “günler sonra” güneye doğru hareket ederken duyuldu ve ardından geri dönüp tekrar ayrıldı.

Kraliyet Donanması'nın, Rus ordusunun Derin Deniz Araştırmaları Ana Müdürlüğü'nün (GUGI) Vanguard sınıfı füze gemileri ve Astute sınıfı saldırı botları gibi Kraliyet Donanması denizaltılarının akustik imzalarını elde etmek için sensörler yerleştirmeye çalışıyor olabileceğini düşündüğü belirtildi.