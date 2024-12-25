İsrailli komutan operasyonu anlattı: Suriye donanması nasıl yok edildi?

Yayınlanma: 25.12.2024 - 15:06

Güncelleme: 25.12.2024 - 15:09

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Lazkiye'ye gerçekleştirdiği saldırılarla Suriye Donanması'nın “yok edildiğini” duyuran İsrail ordusu, operasyonun perde arkasını açıkladı.

Suriye'yi denizden vuran Sa'ar 4.5 sınıfı füze botu INS Herev'in komutanı Yarbay Tomer, “Elde edilen başarı muazzamdı ve saldırı tarihi nitelikteydi” ifadelerini kullandı.

“ASKERLER OPERASYONU BİLMİYORDU”

Hayfa'daki ana limandan ayrılırken, gemideki askerlerinin denizde atış tatbikatına gittiklerini sandıklarını belirten Tomer, “Görevi o kadar gizli tutmayı başardığımızı fark ettim ki askerler bile hangi göreve çıktıklarını bilmiyorlardı. Onlara geminin şu anda Suriye sularının derinliklerinde seyrettiğini ve görevin Suriye Donanması'nın füze bot filosunu yok etmek olduğunu söyledim. Askerler şaşkına dönmüştü. Bir an için duyduklarına inanamadılar. Görevimiz sırasında Suriye Donanması'na karşı savaşmak için eğitim aldık ve hazırlandık ama bu savaş bağlamında değil” dedi.

Üsse giderken komutanından bir telefon aldığını ve özel bir direkt hattan bir çağrıya cevap verdiğini anlatan Tomer, saldırı planını şaşkınlıkla karşıladığını ifade etti.

Tomer, “Bunun (operasyonun) bizim nöbetimiz sırasında gerçekleşeceğine bir an bile inanamadık. Aynı gün denize açılmamız emredildi. O gece saldırıya hazırdık” diye konuştu.

“SURİYE DONANMASININ ANA ÜSSÜ LAZKİYE LİMANI”

Tomer, şöyle devam etti:

“Gemi kuzeye doğru yelken açarak Lübnan kıyılarını geçti ve Suriye Donanması'nın ana üssü olan Lazkiye Limanı'na doğru ilerledi. Saatler süren seyirden sonra INS Herev saldırı için hazırdı. Ancak saldırı öncesinde gemi, Hava Kuvvetleri'nin üstünlüğünü tehlikeye atabilecek birkaç uçaksavar füze sisteminin imha edilmesinde Hava Kuvvetleri'ne yardımcı olmak üzere yeniden yönlendirildi.”

Botun, Suriye kıyılarına geldikten sonra Suriye Donanmasına ait füze sistemlerine hassas saldırılar gerçekleştirdiğini aktaran Tomer, şunları söyledi:

“INS Herev taarruz, savunma ve manevra destek görevleri olmak üzere her türlü operasyonu gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Bot, daha önce savunma görevlerinde, Gazze ve Lübnan'daki taarruz operasyonlarında ve Suriye'deki saldırılarda görev yaptı.Lübnan'da 146. Tümen ile yakın işbirliği içinde çalışarak manevralarını destekledik. Denizden ateş gücü sağlayarak hassas saldırılar gerçekleştirdik. Şu anda birlikte çalışabilirlik ve işbirliği açısından tamamen farklı bir yerdeyiz.”

“MANEVRA YAPMAK ZORDU”

“Manevranın zorlu olduğunu çünkü birliklerin aynı anda hem savunma hem de saldırı operasyonları yürütmek zorunda kaldığını” belirten Tomer, “Kendimizi bir saldırıya hazırlanırken bir İHA'nın yaklaştığı ve bizim de onu durdurmak zorunda kaldığımız durumlarda bulduk. Ekip her şeyi olağanüstü bir senkronizasyon ve profesyonellikle paralel olarak yönetti. Lübnan'daki manevranın genel deneyimi buydu” dedi.

Suriye hava savunma sistemlerinin vurulmasının ardından INS Herev'in Suriye kıyılarından çekilerek açık sulara doğru ilerlediğini kaydeden Tomer, “Lazkiye'ye saldırı planı yaklaşık 24 saat ertelendi ve gün batımından hemen önce, öğleden sonra için yeniden planlandı. Görev, Suriye Donanması'nın deniz gücünün büyük kısmını temsil eden 15 füze botuna hassas füze saldırıları düzenlemekti. 15 füze botunun tamamı dakikalar içinde vuruldu” ifadelerini kullandı.

“GEMİLER HİZMET DIŞI BIRAKILDI”

Tomer, “Battılar ve hizmet dışı bırakıldılar. Hayfa limanına yanaşana kadar görevimiz tam olarak bitmemişti. Orada bizi Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral David Saar Salama karşıladı ve her bir askere şahsen teşekkür etti” diye ekledi.

Husilerin füze saldırılarına karşı INS Herev'in Aden Körfezi'nde olası bir operasyona hazırlanıp hazırlanmadığı sorulduğunda Tomer, “Bu tür görevleri planlamak ya da dikte etmek benim görevim değil. Komutanlar ve mürettebat olarak her türlü görevi yerine getirmeye hazırız. Gemi gereken her şeye hazırlıklı” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Baas rejiminin devrik lideri Beşar Esad'ın Suriye'de yönetim kontrolünü kaybedip Rusya'ya kaçmasından bu yana Suriye'ye düzenlediği geniş çaplı saldırılarda Suriye donanmasının “yok edildiğini” açıklamıştı.

İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda askeri tesislerin yanı sıra Suriye Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemilerinin de konuşlandığı El-Beyda ve Lazkiye limanlarının da hedef alındığı, çok sayıda askeri deniz unsurunun kullanılamaz hale getirildiği belirtilmişti.

Limanlara düzenlenen saldırının sorumluğunu üstlenen İsrail Savunma Bakanı Katz, saldırı sonucu Suriye'nin deniz filosunu yok edildiğini savundu.

Katz, "Donanma bu gece Suriye donanmasını yok etmek için çalıştı ve büyük bir başarı elde etti. Kim Beşar Esad'ın yolundan giderse sonu onun gibi olur" açıklamasında bulundu.