Kramatorsk tren istasyonuna füze saldırısında dikkat çeken fotoğraf
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren istasyonunun Rus güçlerce "Toçka-U" füzesi ile vurulduğunu açıkladı. Bölgeye düşen bir füzenin üzerindeki "çocuklarımız için" yazısı dikkat çekti.
Zelenski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 30'dan fazla sivilin öldüğü, 100'den fazla sivilin yaralandığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Zelenski, "Binlerce sivil Ukraynalının tahliye edilmeyi beklediği Kramatorsk tren istasyonunu Toçka-U füzesiyle vurdular. Ruslar yöntemlerini terk etmiyor. Savaş alanında bize karşı koyacak güç ve cesaretten yoksun oldukları için sivillere saldırıyorlar. Bu, sınırı olmayan bir kötülüktür ve eğer cezalandırılmazsa asla durmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Demiryolları, Kramatorsk tren istasyonuna Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 30'dan fazla sivilin öldüğünü, 100'den fazla sivilin yaralandığını duyurmuştu.
DİKKAT ÇEKEN MESAJ
Rusya'nın fırlattığı Tochka-U füzesinin parçaları kent merkezinde görüntülendi. Roketin üzerindeki "çocuklarımız için" yazısı dikkat çekti.
RUSYA: "PROVOKASYON"
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrindeki tren istasyonuna Rus güçlerince füzeli saldırı yapıldığı yönündeki açıklamaların "yanlış" ve "provokasyon" olduğunu bildirdi.
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