Kremlin açıklama yapmaktan kaçındı: Rusya ve ABD Ankara'da...

14 Kasım 2022 Pazartesi, 14:32

Kremlin, Rus heyetin Ankara'da ABD'li yetkililerle görüştüğüne dair haberi ne doğrulayabileceğini ne de reddedebileceğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Rus gazetesi Kommersant'ın gizli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Rus ve ABD'li heyetlerin Ankara'da görüşmeler gerçekleştirdiğini ve heyette Rusya'nın SVR istihbarat teşkilatı başkanı Sergey Narişkin'in de yer aldığını belirtilmişti.