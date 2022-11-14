Kremlin açıklama yapmaktan kaçındı: Rusya ve ABD Ankara'da...
Kremlin, Rus basınında çıkan "Rusya ve ABD, Ankara'da görüştü" haberine yorum yapmaktan kaçındı.
Kremlin, Rus heyetin Ankara'da ABD'li yetkililerle görüştüğüne dair haberi ne doğrulayabileceğini ne de reddedebileceğini açıkladı.
Reuters'ın haberine göre, Rus gazetesi Kommersant'ın gizli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Rus ve ABD'li heyetlerin Ankara'da görüşmeler gerçekleştirdiğini ve heyette Rusya'nın SVR istihbarat teşkilatı başkanı Sergey Narişkin'in de yer aldığını belirtilmişti.
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