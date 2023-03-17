Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi önerisini destekledi

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 15:11

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 15:12

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi önerisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dmitri Peskov, Rusya'nın, Erdoğan'ın "barışçıl" faaliyetlerini ve "arabuluculuk" girişimlerini "takdir ettiğini" söyledi.

Peskov, "Erdoğan'ın çabalarını, barışçıl faaliyetlerini, arabuluculuk girişimlerini ve ikili Rus-Türk ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik tutumunu son derece takdir ediyoruz" dedi.

BERDİMUHAMEDOV ÖNERDİ

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı ve eski Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Perşembe günü Ankara’da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi'nde Erdoğan’ın barış alanında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesini önerdi.

Berdimuhamedov ayrıca, Erdoğan’ın, 21. yüzyılda Nobel Barış Ödülü'ne laik görülen "İslam Dünyası'nın ilk lideri" olabileceğini söyledi.

MACARİSTAN DA DESTEKLEMİŞTİ

Ocak ayı sonunda Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da Ukrayna müzakerelerinde arabuluculuk yaptığı için Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesinden yana olduklarını açıklamamıştı.