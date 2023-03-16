Ukrayna: Rusya'daki istihbarat binasında çıkan yangına müdahil değiliz

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna'nın Rusya'da Rostov-na-Donu kentindeki bir istihbarat binasında çıkan yangına karışmadığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 17:30
Ukrayna: Rusya'daki istihbarat binasında çıkan yangına müdahil değiliz
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Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Rostov bölgesindeki binasında çıkan yangının, Rusya'nın "panik ruh hallerini, güç kontrolünün zayıflamasını ve büyük bir iç çatışmaya geçişini açıkça gösterdiğini" ileri sürdü.

Mihail Podolyak, "Ukrayna müdahil değil ancak memnuniyetle takip ediyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde FSB'ye bağlı sınır denetimi idaresinin binasında çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Rostov-na-Donu Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Telegram'dan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre, yangına elektrik kablolarındaki kısa devrenin neden olduğunu belirtmişti.


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