Rusya: Havayolu şirketlerinin Türkiye'ye uçuşları sorunsuz bir şekilde devam ediyor

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 14:08

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 14:09

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Rus havayolu şirketlerinin Türkiye'ye uçuşlarının normal şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlık, Rusya ve Türkiye'nin, Rus uçaklarının yerel havalimanlarında yakıt ikmali ile ilgili konularda istişarelerde bulunduğunu ve yer hizmetlerinde herhangi bir sorun yaşamadıklarını açıkladı.

Açıklamada, "Rus havayolu şirketleri Türkiye Cumhuriyeti'ne uçuşlarını normal şekilde gerçekleştirmektedir. Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Rus uçaklarının yakıt desteğiyle ilgili bazı konularda Türk tarafıyla istişareler yürütüyor. Rus hava taşıyıcılarının uçakları için Türk havalimanlarındaki yer hizmetlerinde herhangi bir sorun bulunmamaktadır" denildi.

NE OLMUŞTU?

AirportHaber, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ABD yaptırımları nedeniyle Rus şirketlerine ait uçaklara hizmet verilmesini yasaklama talimatı verdiğini iddia etmişti.

14 Mart tarihi itibariyle üretimi ABD'de yapılan ve Rusya-Belarus kontrolünde olan uçaklara çeşitli hizmetlerin verilmesinin durdurulduğu ileri sürüldü.

Özel, kargo, ticari, charter uçaklar veya herhangi bir yabancı ülkede üretilen ve yüzde 25'den fazla ABD orijinli ham madde içeren uçakların, eğer Rusya ve Belarus'a gidiyorsa, yakıt ikmali ve bağlantılı hizmetlerin verilmesinin yasaklandığı iddia edilmişti.