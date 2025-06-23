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Kremlin'de kritik görüşme: Putin'den, ABD ve İsrail'e tepki

Kremlin'de kritik görüşme: Putin'den, ABD ve İsrail'e tepki

23.06.2025 13:55:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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Kremlin'de kritik görüşme: Putin'den, ABD ve İsrail'e tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de ağırladığı İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmesinde, son saldırıları “hiçbir gerekçesi olmayan açık bir saldırganlık” olarak nitelendirdi.

Kremlin’de gerçekleşen görüşmede konuşan Putin, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik son hava saldırılarını açıkça kınadı. 

Putin, görüşmenin başında Arakçi’ye hitaben, “Sayın Bakan, sizi görmekten memnuniyet duyuyorum. Ülkeniz ve bölge açısından son derece dramatik bir anda Rusya’yı ziyaret ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Putin, “Bu, İran’a karşı hiçbir temeli olmayan, kesinlikle provokasyonsuz bir saldırı eylemidir” diyerek Moskova’nın Tahran’a desteğini yineledi.

Putin açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın olaylara ilişkin tutumunu uluslararası platformlarda açıkça dile getirdiğini belirtti:

“Mevcut gelişmeler konusundaki tutumumuz iyi bilinmektedir. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından da açıkça ifade edilmiştir. BM Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası alanlardaki pozisyonlarımızı zaten biliyorsunuz.”

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