Kremlin duyurdu: Rusya, İran ve Türkiye Tahran'da bir araya geliyor

12 Temmuz 2022 Salı, 13:14

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında yarın İstanbul’da Ukrayna’dan tahıl ihracatı konusunda görüşmeler yapılacağı belirtildi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 19 Temmuz Salı günü Tahran’da 3’lü zirve gerçekleştirecek.