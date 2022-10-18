Kremlin 'İran yapımı İHA' iddialarını yalanladı
Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'yı İran yapımı İHA'lar ile vurduğu iddiasına yanıt verdi. Kremlin sözcüsü Peskov, intihar İHA'ları hakkında bilgisi olmadığını söyledi.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukraynalı yetkililerin "Rusya, Kiev'i iran yapımı intihar İHA'ları ile vurdu" iddialarını yalanladı.
Peskov yaptığı açıklamada, İran yapımı İHA'lar hakkında "hiçbir bilgisi" olmadığını söyledi.
Peskov, "Rus teknolojisi kullanıyoruz. İran yapımı İHA'lar ile ilgili hiçbir bilgimiz yok" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın saldırılarda İran yapımı intihar İHA'ları 'Şahid'leri kullandığını öne sürdü.
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