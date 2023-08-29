Kremlin: Putin Prigojin'in cenaze törenine katılmayacak

Yayınlanma: 29.08.2023 - 14:15

Güncelleme: 29.08.2023 - 14:17

Rusya'nın son dönemlerdeki en tartışmalı ismi; başta Ukrayna olmak üzere dünyanın dört bir yanında savaş ve savunma faaliyeti yürüten Rus paralı asker grubu Wagner'in şefi Yevgeni Prigojin'in, Moskova'dan St. Petersburg'a seyahat ettiği özel jet 23 Ağustos'ta Moskova'nın kuzeyindeki Tver bölgesinde düştü.

Kazada, aralarında Wagner'in diğer iki üst düzey yöneticisi ile Prigojin'in korumaları olduğu bildirilen dört kişinin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

PATLAMA SESİ

Reuters'a göre, uçağın düşmesine neyin sebep olduğu henüz belli değil, ancak kaza mahalline yakın köylüler, "patlama sesi duyduklarını ve ardından jetin yere çakıldığını gördüklerini" öne sürdü.

Kaza, Prigojin ve paralı askerlerinin, Putin'in üst düzey askeri komutanlarına karşı düzenledikleri bir isyan kapsamında, güneydeki Rostov kentinin kontrolünü ele geçirip Moskova'ya ilerlemelerinden iki ay sonra meydana geldi.

PUTİN: CİDDİ HATALAR YAPTI

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere demecinde, Putin'in cenaze törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruyu: "Başkan'ın katılımı öngörülmüyor" şeklinde yanıtladı.

Peskov, cenaze planları hakkında özel bir bilgiye sahip olmadıklarını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Putin, kazadan bir gün sonra ölenlerin ailelerine taziyelerini iletmiş ve Prigojin'i 1990'ların başındaki karmaşık yıllardan bu yana çok uzun zamandır tanıdığını söylemişti.

Prigojin'i yetenekli bir işadamı olarak tanımlayan Putin, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Zor kadere sahip bir adamdı ve ciddi hatalar yaptı..."