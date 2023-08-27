Rusya Soruşturma Komitesi, Prigojin'in uçak kazasında öldüğünü doğruladı

Yayınlanma: 27.08.2023 - 14:03

Güncelleme: 27.08.2023 - 14:15

Rusya Soruşturma Komitesi, Rus paralı asker grubu Wagner'in patronu Yevgeny Prigozhin'in uçak kazasında öldüğünü doğruladı.



Komite Pazar günü yaptığı açıklamada, adli tıp testlerinin ardından kaza yerinde bulunan 10 cesedin tamamının kimliklerinin tespit edildiğini ve kimliklerinin "yolcu listesine uygun" olduğunu söyledi.



Rusya sivil havacılık otoritesi bu hafta başında yaptığı açıklamada Prigojin ve bazı üst düzey yardımcılarının Çarşamba günü düşen uçakta bulunanlar listesinde yer aldığını belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

Rus devlet haber ajansı TASS'ın, 23 Ağustos'ta Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'na (Rosaviatsiya) dayandırdığı bir haberinde, Moskova'dan St Petersburg'a gitmekte olan Embraer ERJ-135BJ tipi özel bir jetin Moskova'nın kuzeyindeki Tver bölgesinde düştüğü duyurulmuştu.

Uçakta tartışmalı Rus paralı asker şirketi Wagner'in yöneticisi Yevgeni Prigojin'in de bulunduğu öne sürülmüştü.

Rusya Acil Durum Bakanlığı, kazada yedi yolcu ve üç mürettebat öldüğünü, yolcular arasında "Prigojin" adında bir kişinin de bulunduğunu belirtmiş, fakat daha fazla ayrıntı vermemişti.

Rus basınının aktardığı bilgilere göre, Prigojin'in sağ kolu Dmitri Utkin'in de uçakta bulunduğu ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Enkaz bölgesinde şu ana kadar 10 ceset çıkarıldığı bildirildi.