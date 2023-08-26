Prigojin'in olduğu iddia edilen bir yat, kaza günü satışa çıkarıldı

Yayınlanma: 26.08.2023 - 11:08

Güncelleme: 26.08.2023 - 11:09

Rus paralı asker grubu Wagner lideri Yevgeny Prigojin'in uçak kazasının meydana geldiği 23 Ağustos günü, bir ilan servisi olan Avito'da 2005 yapımı Astondoa 122 glx modeli bir yatın ilanda yer aldığı bildirildi.

Fontanka gazetesine göre, 275 milyon ruble değerindeki benzer bir yatın mülkiyeti daha önce Prigojin'e aitti. Gazeteye konuşan kaynaklar, yatın şu anda Karadeniz'de olduğunu ve bir tüzel kişiliğe ait olduğunu söyledi.

Satış ilanının bir ay önce serviste yer aldığı, ancak daha sonra kaldırıldığı kaydedildi. O dönemde bazı medya kaynaklarının, yatın "Prigojin'e ait olduğunu ve kendisinin de mal varlığını satmaya başladığını" bildirdiği ifade edildi.

BENZER BİR YAT ABD YAPTIRIM LİSTESİNDE

Yatın, Prigojin'e ait olduğuna dair doğrudan resmi bir teyit olmadığı belirtilen haberde, ancak Prigojin'in 2018 ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlanmasının ardından benzer özelliklere sahip 2005 yapımı İspanyol Astondoa 122 glx modeli bir yatın ABD'nin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Yatın, daha önce 2014 yılında satıldığı, bundan önce de fotoğraflarının internette yayınlandığı kaydedilirken, 2013 yılında da ilan sitelerinin "ST Vitamin"in bakım ve onarımdan geçtiğini yazdığı belirtildi.

Gemilerin hareketleri ve limanlardaki mevcut konumları hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan Marinetraffic web sitesine göre, "ST Vitamin" adı verilen yatın 2019 yılında Karadeniz'de bulunuyordu.

YATTA PUTİN VE ŞOYGU'NUN FOTOĞRAFLARI ASILI

İlan fotoğraflarına bakıldığında, lüks yatın birkaç yatak odasının olduğu ve salonda var Kırım haritası ile birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun fotoğraflarının duvara asıldığı görülüyor.

Daha önce Alman basını, Prigojin'in mal varlığı kapsamında 2 milyon euro değerinde özel bir Hawker uçağına, 6 milyon euro değerinde "Sankt Vitamin" adlı bir yata, Karadeniz yakınlarında 100-150 milyon euro değerinde bir malikaneye ve geniş bir araba filosuna sahip olduğunu yazmıştı.

NE OLMUŞTU?

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 23 Ağustos'ta ülkenin batısında yer alan Tver'da özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin ve üst düzey Wagner mensuplarının bulunduğunu duyurmuştu.

24 Haziran'da Moskova'ya karşı silahlı isyan başlatan Prigojin'in hareketi, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.