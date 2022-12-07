Kremlin Sözcüsü Peskov: "ABD savunma bütçesi, Avrupa'da istikrarsızlığı hedefleyen benzeri görülmemiş bir bütçe"

07 Aralık 2022 Çarşamba, 17:40

ABD kongresinin iki kanadından senatör ve temsilcilerin yer aldığı konferans komitesinin 2023 mali yılında savunma harcamalarında Rusya'nın genişlemesini durdurmak amacıyla 6 milyar dolarlık bütçe ayrılması kararına Kremlin'den tepki geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu karar ülkemize karşı benzeri görülmemiş nitelikte çatışmacı bir niteliktedir. Maalesef Avrupa Kıtası'ndaki durumun daha fazla istikrarsızlaşmasına yol açacak şekilde oldukça ciddi ve uzun vadeli sonuçlarla dolu" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR DAHA ÇOK ALMANYA'NIN İÇ SORUNLARI"

Almanya'da darbe planladığı iddia edilen aşırı sağcı gruba gerçekleştirilen operasyona da değinen Peskov, "Bunlar daha çok Almanya'nın kendi iç sorunları ve kendileri de herhangi bir Rus müdahalesi olamayacağını belirtiyorlar. Bunu basında çıkan haberlerden öğrendik. Bu konuda söyleyecek hiçbir şeyimiz yok" dedi.

BATI'NIN UKRAYNA'YA SİLAH TEDARİKİ

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya'nın, Batılı ülkeler tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen silahların görüşülmesi için BM Güvenlik Konseyi'ni önümüzdeki 9 Aralık'ta toplantıya davet etmesi hatırlatılan Peskov, "Burada önce, bu toplantıyı beklememiz gerekiyor. Şu an söylenecek bir şey yok. Bekleyip sonra konuşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"RUSYA, ALİYEV-PAŞİNYAN GÖRÜŞMESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İÇİN TÜM YARDIMI SAĞLAMAYA HAZIR"

Yeni yıl öncesi ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında bir görüşme gerçekleştirileceğine dair çıkan haberlere de değinen Peskov, "Böyle bir toplantının yeni yıl öncesi yapılmasına dair görüşler var. Rusya, topraklarında böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak için gerekli tüm yardımı sağlamaya hazır olacaktır. Bu karar alındığında sizi bilgilendiririz" diye konuştu.

"TAVAN FİYAT UYGULAMASINA KARŞI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Avrupa Birliği ve G7 tarafından Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına karşı girişimlerde bulunacaklarını yineleyen Peskov, "Bu konuyla ilgili durum analizi devam ediyor. Tavan fiyat kararından sonra ilgili çalışma ve koordinasyonlar sürüyor. Nihai karar verildikten sonra bu belgeye dökülecek" ifadelerini kullandı.