Kremlin sözcüsü Peskov NATO'yu suçladı
Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna'da devam eden savaşa dair açıklamada bulundu. Peskov, Ukrayna'daki savaşın uzamasının sebebi olarak NATO'yu suçladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, NATO'nun Ukrayna'daki savaşı uzattığını belirterek, "NATO, halen Ukrayna rejimine savaşı dayatıyor, son Ukraynalıya kadar savaşı tercih ediyor, Ukrayna’ya silah gönderiyor" dedi.
Peskov, başkent Moskova'da güncel konularla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ın, "Ukrayna'nın ileride NATO üyesi olabilmesi için önce egemen ve bağımsız bir devlet olarak kalabilmesi gerektiği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Bu, NATO’nun aydınlandığı anlamına gelmez" dedi.
Peskov, "NATO, halen Ukrayna rejimine savaşı dayatıyor, son Ukraynalıya kadar savaşı tercih ediyor, Ukrayna’ya silah gönderiyor. Böylece, ittifak, savaşı uzatıyor ve Ukrayna yönetimi için durumu zorlaştırıyor" diye konuştu.
Avrupa Birliğinin (AB), Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin soruşturulması için mahkemenin kurulması yönündeki girişimlerine de değinen Peskov, "Bu girişimlerin meşruiyeti olmayacak. Bunlar, tarafımızca kabul edilmeyecek ve kınanacak" ifadelerini kullandı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'da Rusya tarafından işlenen savaş suçlarının soruşturulması amacıyla özel bir mahkemenin kurulması gerektiğini belirtmişti.
Video Haberler
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakın baronlar nasıl kurtarılıyor
- Araç sahipleri dikkat! Bugün başladı, cezası var
- 'Üç harfli' market zincirinden yanıt
- Fazıl Say ile boşanan Ece Dağıstan'dan açıklama
- 'Asgari ücrete zam ne kadar olmalı?'
- Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' açıklaması
- Çağlayan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- ‘Sahte doktor’ Ayşe’nin babası sert konuştu
- Ortak akıl koalisyonu
- EYT düzenlemesinde kritik gelişme