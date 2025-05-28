Kremlin, yeniden İstanbul'u işaret etti: Putin-Zelenski görüşmesi olacak mı?

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki doğrudan görüşmelerin önemli olduğunu söyledi.

Peskov, “Şu anda Rusya-Ukrayna doğrudan görüşmelerinin ikinci turundan bahsediyoruz. Bu görüşmelerin tarihinin ve yerinin belirlenmesini bekleyelim, bunlar önemli” diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna müzakere ekiplerinin geçici bir ateşkes için bir koşullar listesi üzerinde çalıştıklarını belirten Peskov, “Şu ana kadar henüz geçici ateşkes aşamasına geçmedik. Öncelikle memorandum metinleri üzerinde anlaşmaya varmamız ve geçici ateşkes için koşullar listesi üzerinde çalışmamız gerekiyor. Müzakere ekiplerimiz şu anda bunu yapıyor” dedi.

Peskov, “Çalışmalar devam ediyor. Taraflar yakında memorandum taslaklarını teati edecekler” diye ekledi.

PUTİN-ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vladimir Zelenski arasında bir görüşmenin mümkün olduğunu, ancak bunun ancak heyetler arasında yapılacak özel anlaşmalar sonrasında mümkün olabileceğini söyledi.

Peskov, “Böyle bir görüşmenin temel olasılığı konusundaki tutumumuzda herhangi bir değişiklik yok, ancak böyle bir görüşme iki heyet arasında farklı yönlere ilişkin özel anlaşmaların sonucu olmalıdır. Bu konudaki tutumumuzda herhangi bir değişiklik yok” dedi.

“BİR SONRAKİ TUR İSTANBUL'DA OLABİLİR”

Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin bir sonraki turunun yeri konusunda şu anda herhangi bir karar alınmadığını kaydeden Peskov, şunları kaydetti:

“Bir sonraki tur görüşmelerin yeri konusunda şu anda herhangi bir karar alınmadı. Açıkçası görüşmelerin bir sonraki turunun yapılacağı yer, doğrudan müzakereler yürüten her iki tarafa da uygun olmalıdır.”

Peskov, İstanbul'un Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin bir sonraki turu için olası bir mekan olarak değerlendirildiğini söyledi.

Konuyla ilgili bir soru üzerine gazetecilere Peskov, “Kesinlikle, elbette” yanıtını verdi.