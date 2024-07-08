Kremlin'den açıklama geldi: 'Türkiye'nin kuracağı platformu destekliyoruz'

Yayınlanma: 08.07.2024 - 16:35

Güncelleme: 08.07.2024 - 16:37

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, yaptığı basın açıklamasında Moskova'nın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna sorununun çözümü için uluslararası bir barış platformu oluşturulması gerektiği yönündeki açıklamasına hak verdiğini söyledi.

TASS'ın haberine göre, basına konuşan Dmitry Peskov, açıklamasında "Biliyorsunuz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ihtilafına çözüm bulmayı amaçlayan diplomatik çabaların büyük bir destekçisidir. Görüşmeleri kesinlikle hiçbir zaman reddetmedik. Aksine, ilgili tüm tarafları kapsayan görüşmeler fikrini destekledik. Şu anda böyle bir platform yok ve bu konuda Sayın Fidan ile hemfikiriz" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Fidan, Haziran ayında Rusya'ya yaptığı ziyaret kapsamında, Novgorod kentinde düzenlenen BRICS+ dışişleri bakanları toplantısına katılmıştı.

Fidan ayrıca Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile de görüşmelerde bulunmuştu.

Yerel kaynaklara göre taraflar, görüşmeler esnasında Ukrayna sorununun çözümünün yanı sıra Gazze Şeridi ve Suriye'deki durumu da ele almıştı.