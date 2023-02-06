Rusya'dan Akkuyu nükleer santrali açıklaması

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 13:05

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 13:16

Rusya'nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, Mersin ilinin Gülnar ilçesine bağlı Akkuyu bölgesinde inşaatı devam eden Akkuyu nükleer santralinin depremden zarar görmediğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Rosatom yetkilisi Anastasia Zoteeva, "Burada hissedilen sarsıntılar yaklaşık 3 şiddetindeydi. Ancak uzmanlarımız bina yapılarında, vinçlerde ve ekipmanlarda herhangi bir hasar tespit etmedi" dedi.

Zoteeva, "Bununla birlikte, inşaat ve kurulum işlemlerinin güvenli bir şekilde devam edebilmesini sağlamak için kapsamlı teşhis önlemleri alıyoruz" dedi.