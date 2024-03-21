Kremlin'den 'Batı'ya gözdağı: 'Karşılık vereceğiz'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Rus varlıklarından elde edilen gelirleri kullanmaya yönelik olası hamlesine farklı şekillerde karşılık vereceklerini söyledi.

AA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 17:14
Kremlin'den 'Batı'ya gözdağı: 'Karşılık vereceğiz'
Abone Ol google-news

Kremlin Sözcüsü Peskov, başkent Moskova’da, Avrupa Birliği’nin dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirleri Ukrayna için kullanma girişimlerini gazetecilere değerlendirdi.

Rusya’nın söz konusu adımlara karşılık vereceğini belirten Peskov, “Hukuki tüm mekanizmaları, şu anda mevcut olanların yanı sıra gelecekte ortaya çıkacak yeni mekanizmaları da kullanacağız” dedi.

Sözcü Peskov, Batılı ülkelere verilecek karşılığın doğrudan mütekabiliyet adımları şeklinde olmayacağına işaret ederek, “Kendi çıkarlarımıza uygun farklı yöntemler seçeceğiz” ifadesini kullandı.


kremlin haberleri peskov haberleri Batı haberleri gözdağı haberleri

İlgili Haberler

Bu evler sadece 1 dolara satılacak

Bu evler sadece 1 dolara satılacak
Ünlü sanatçı Faramarz Aslani hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Faramarz Aslani hayatını kaybetti
Beyin çipi yerleştirildi: Düşünce yoluyla satranç oynadı

Beyin çipi yerleştirildi: Düşünce yoluyla satranç oynadı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'ndan, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ilk açıklama: 'Buradan bir çağrı yapmak istiyorum'

İmamoğlu'ndan, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ilk açıklama: 'Buradan bir çağrı yapmak istiyorum'
Felçli hastanın inanılmaz başarısı: Elon Musk’ın Neuralink projesinin ilk adımları

Felçli hastanın inanılmaz başarısı: Elon Musk’ın Neuralink projesinin ilk adımları
CHP kurmayları, Ankara ve İstanbul’daki seçim yarışını değerlendirdi: Farkı son günler belirleyecek

CHP kurmayları, Ankara ve İstanbul’daki seçim yarışını değerlendirdi: Farkı son günler belirleyecek
Antalya’da broşür kavgası: İki kardeş tek kurşunla vuruldu, biri yaşamını yitirdi

Antalya’da broşür kavgası: İki kardeş tek kurşunla vuruldu, biri yaşamını yitirdi
Murat Kurum'dan ikinci 'malvarlığı' açıklaması: Bir evi unutmuş!

Murat Kurum'dan ikinci 'malvarlığı' açıklaması: Bir evi unutmuş!
Doğum oranlarında hızlı düşüş: Gelecekteki nüfus tahminleri değişiyor

Doğum oranlarında hızlı düşüş: Gelecekteki nüfus tahminleri değişiyor
Hatay’da bir partinin adayının çekilerek Lütfü Savaş'a destek vereceği açıklandı

Hatay’da bir partinin adayının çekilerek Lütfü Savaş'a destek vereceği açıklandı
Boğarak öldürdüğü 2 çocuğunun başına ‘Sizi bu kötü dünyanın insanlarına emanet etmeyeceğim’ notu bırakmış

Boğarak öldürdüğü 2 çocuğunun başına ‘Sizi bu kötü dünyanın insanlarına emanet etmeyeceğim’ notu bırakmış