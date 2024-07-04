Kremlin'den net açıklama! Erdoğan 'arabuluculuk' teklifi sundu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Astana'da bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ankara'nın Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesine yardımcı olabileceğini söyledi. Putin'in sözcüsü ise Erdoğan'ın 28 aydır devam eden çatışmada arabulucu rolü oynayamayacağını söyledi.

Reuters
Yayınlanma: 04.07.2024 - 14:04
Kremlin'den net açıklama! Erdoğan 'arabuluculuk' teklifi sundu
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi sırasında Putin'le görüşen Erdoğan, her iki tarafa da uygun adil bir barışın mümkün olduğuna inandığını söylemişti.

Ancak Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, Erdoğan'ın bu konuda herhangi bir arabuluculuk rolü üstlenmeyeceğini söyledi.

"BU MÜMKÜN DEĞİL"

Rusya'nın Tass haber ajansına açıklamada bulunan Peskov, bir Rus televizyon muhabirinin Erdoğan'ın böyle bir rol üstlenip üstlenemeyeceği sorusuna yanıt olarak "Hayır, bu mümkün değil" dedi. Haberde Kremlin'in Erdoğan'ın katılımına neden karşı çıktığı ise açıklanmadı.

Putin hükümetine yaptırım uygulayan diğer NATO liderlerinin aksine Erdoğan, çatışma boyunca hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkiler sürdürmeye çalıştı.

Türkiye, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından güvenli bir şekilde tahıl sevkiyatı yapılabilmesini sağlayan Karadeniz tahıl anlaşmanın hayata geçirilmesinde kilit rol oynamış, anlaşma bir yıl boyunca yürürlükte kalmıştı.


Erdoğan haberleri Putin haberleri kremlin haberleri

İlgili Haberler

Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması

Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması
Kremlin'den Türkiye açıklaması: BRICS'e olan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz

Kremlin'den Türkiye açıklaması: BRICS'e olan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz
Kremlin'den Türkiye açıklaması: 'Çıkış yolu bulmak için temas halindeyiz'

Kremlin'den Türkiye açıklaması: 'Çıkış yolu bulmak için temas halindeyiz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler