Kremlin'den 'özel operasyon' açıklaması: Önemli ilerlemeler kaydedildi

23 Aralık 2022 Cuma, 13:37

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dmitriy Peskov, Rusya'nın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yeni "barış planı" hakkında hiçbir şey bilmediğini, "şu ana kadar söylediği her şeyin mevcut gerçekleri dikkate almadan yapıldığını" söyledi.

Peskov, "Hayır, bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz. Başkan Zelenski'nin açıklamalarını duyduk. Ancak, Zelenski'nin şu ana kadar söylediği her şey, şu ana kadar fiilen şekillenmiş olan ve göz ardı edilemeyecek mevcut gerçekler dikkate alınmadan söylenmiştir" dedi.

Rus ordusunun, Ukrayna'yı "silahsızlandırma" konusunda ilerleme kaydettiğini belirten Peskov, "Askerden arındırma yönünde önemli bir ilerleme olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL OPERASYON, HEDEFLERE ULAŞINCA SONA ERECEK"

Peskov, "her türlü anlaşmazlığın" müzakere masasında çözüleceğini, Ukrayna'daki "özel operasyon"un belirlenen hedeflere ulaşmasıyla son bulabileceğini aktardı.

Peskov, "Elbette her türlü çatışma müzakere masasında sona erer, bu defalarca söylendi. Ancak elbette öncelikle Rusya'nın kendisi için belirlediği hedeflere ulaşarak özel bir askeri operasyonun mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesinden bahsediyoruz" diye konuştu.