AB ve NATO Ukrayna ile dayanışma için ışıklarını kapattı
Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ait binalarda, Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarında altyapının zarar görmesi sonucu oluşan enerji kesintileri nedeniyle Ukrayna halkı ile dayanışma için aydınlatmalar kapatıldı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu gibi AB kurumlarının yanı sıra NATO karargahında da ışıklar söndürüldü.
AB Komisyonundan yapılan açıklamada, "Rusya 10 milyon Ukraynalıyı soğukta ve karanlıkta bıraktı" denildi.
AB'nin elektrik kesintilerine karşı Ukrayna'ya yüzlerce jeneratör göndererek destek olduğu belirtilen açıklamada, Ukrayna'ya jeneratör sağlanması için başlatılan kampanyaya destek de ifade edildi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Rusya'nın Ukrayna'yı karanlıkta bırakmak için altyapısına saldırdığını belirterek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin dayanışma çağrısına karşılık verdiklerini bildirdi.
NATO'dan yapılan açıklamada ise Ukrayna'daki hastanelere jeneratör sağlanması ve dünyanın dikkatinin bu ülkeye çekilmesi için başlatılan girişime destek olunduğu kaydedildi.
Rusya'nın altyapıya yönelik saldırıları nedeniyle Ukrayna halkının çok zor şartlarda yaşadığı belirtilen açıklamada, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya elektrik şebekesinin tamiri için gerekli malzeme, kış giysileri, yakıt ve jeneratör dahil olmak üzere çeşitli yardımlarda bulunduğu bildirildi.
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