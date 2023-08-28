Kremlin'den Prigojin açıklaması: 'Cenaze töreni...'

Yayınlanma: 28.08.2023 - 15:31

Güncelleme: 28.08.2023 - 15:31

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, öldüğü bildirilen Rus paralı ordusu Wagner’in kurucusu Yevgeni Prigojin’in cenaze törenine ilişkin henüz bir karar alınmadığını belirtti.

Tver’de özel jetin düşmesi sonucu öldüğü bildirilen Prigojin’in cenaze töreniyle ilgili Peskov, “Cenaze törenine ilişkin bilgim yok, o yüzden bir şey söyleyemem. Bir karar alındığında açıklama yapılır. Bu tür kararlar her zaman akrabalarıyla birlikte ve akrabaların kararına göre alınır” ifadelerini kullandı.