Kremlin'den Prigojin açıklaması: 'Cenaze töreni...'

Kremlin sözcüsü Peskov, Rus paralı ordusu Wagner'in lideri Prigojin'in cenazesine ilişkin "Bu tür kararlar, akrabaların kararına göre alınır" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 15:31
Kremlin'den Prigojin açıklaması: 'Cenaze töreni...'
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Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, öldüğü bildirilen Rus paralı ordusu Wagner’in kurucusu Yevgeni Prigojin’in cenaze törenine ilişkin henüz bir karar alınmadığını belirtti.

Tver’de özel jetin düşmesi sonucu öldüğü bildirilen Prigojin’in cenaze töreniyle ilgili Peskov, “Cenaze törenine ilişkin bilgim yok, o yüzden bir şey söyleyemem. Bir karar alındığında açıklama yapılır. Bu tür kararlar her zaman akrabalarıyla birlikte ve akrabaların kararına göre alınır” ifadelerini kullandı.


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