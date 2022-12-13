Kremlin'in çekilmeye niyeti yok
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus askerlerinin yıl sonuna kadar Ukrayna’dan çıkma ihtimalinin söz konusu olmadığını söyledi.
Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, Rusya'ya Ukrayna'nın topraklarında bulunan askerlerini yılbaşına kadar çekme çağrısını gazetecilere değerlendirdi.
Rusya’nın Ukrayna’dan yılbaşına kadar çekilmeyeceğine işaret eden Peskov, "Bu söz konusu olamaz" dedi.
Barış görüşmeleri için Ukrayna’nın "gerçekleri" kabul etmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunan Peskov, "Ukrayna tarafının uzun süre içinde şekillenen gerçekleri kabul etmesi gerekiyor. Bu gerçekler, Rusya’ya yeni bölgelerin katıldığına işaret ediyor. Bu gerçekleri göz önünde bulundurmadan çözüm sürecinde ilerleme sağlamak mümkün değil" diye konuştu.
PUTİN İLE Şİ ARASINDA YENİ TEMASLAR HAZIRLANIYOR
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yıl sonuna kadar yeni bir görüşme yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya, iki liderin sürekli temas halinde olduğu yanıtını verdi. Peskov, "Gerçekten de bu temasları devam ettirmeye hazırlanıyoruz. Bunun ne zaman ve nasıl gerçekleşeceği konusunda sizi bilgilendireceğiz" dedi.
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