Kripto borsası Binance’ın üst düzey çalışanları tutuklandı

Kripto para borsası Binance’ın üst düzey yöneticileri, salı günü Nijerya hükümetinin resmi daveti sebebiyle yaptıkları ziyaret esnasında, vergi kaçakçılığı ve para aklama suçlarından tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 13:10
Kripto borsası Binance’ın üst düzey çalışanları tutuklandı
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Dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance, Nijerya hükümeti tarafından yargılanıyor. Tutuklanan Binance yöneticileri, aynı suçlardan bireysel olarak yargılanacak.

Binance CEO’su Richard Teng yaptığı açıklamada, ABD vatandaşı olan, Binance mali suçlarla mücadele başkanı Tigran Gambaryan'ın tutuklamasına tepki göstermeleri gerektiğini belirtti.

Binance Afrika bölge müdürü olan İngiliz-Kenya çift vatandaşı Nadeem Anjarwalla ise Mart ayında Nijerya'dan kaçtı.

Teng, Binance yöneticilerinin tutuklamalardan önce, ilk olarak Ocak ayında ülkedeki Nijeryalı yetkililerle toplantılar düzenlediğini söyledi.

Teng, 26 Şubat'ta yapılan bir sonraki toplantıda yetkililerin Binance ile ilgili sorunların ulusal güvenlikle ilgili olduğunu ve borsanın Nijerya Naira’sını birimini platformundan kaldırmasını ve tüm Nijeryalı kullanıcılar hakkında "ayrıntı düzeyinde" bilgileri Nijerya hükümetine sağlamasını talep ettiklerini söyledi.

Gambaryan ve Anjarwalla bu olayın ardından tutuklandı.

‘TEHLİKELİ BİR EMSAL’

Binance CEO’sunun, davanın başladığı Şubat ayından bu yana yaptığı en sert yorum, "Bir şirketin üst düzey çalışanlarını ortak politika toplantılarına davet etmek ver ardından onları onları tutuklamak, dünya çapındaki tüm şirketler için tehlikeli yeni bir emsal oluşturdu" ifadesi oldu.

Teng, Gambaryan'ın Nijerya'da iki aydan fazla bir süredir "sahte nedenlerle" tutulduğunu söyledi.

Binance, Mart ayı başında Nijerya kaynaklı tüm işlemleri ve Nijerya Naira’sı ticaretini durdurduğunu açıkladı.

Teng, konuyla ilgili olarak "Bu sert adımı atarken umudumuz, meslektaşlarımızın serbest bırakılacağı ve Binance'in, hükümetin diğer endişelerini gidermek için yetkililerle çalışmaya devam edebileceğiydi. Ne yazık ki bu gerçekleşmedi," açıklamasında bulundu.

Nijeryalı yetkililerle olan sorunları çözerken Gambaryan'ın evine dönmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Teng ayrıca, "Potansiyel vergi yükümlülüklerini çözmek için Nijerya Federal İç Gelir Servisi (FIRS) ile diyaloğa devam edeceğiz" diyerek şirketin takipte olduğunu belirtti.


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