Kripto para birimi kurucusunun ABD'ye iade kararı bozuldu

Kırmızı bültenle aranırken 1 yıl önce Karadağ'da yakalanan kripto para birimlerinin geliştiricisi Do Kwon'un ABD'ye iade edilmesine dair mahkeme kararı bozuldu.

AA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 08:16
Kripto para birimi kurucusunun ABD'ye iade kararı bozuldu
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Karadağ Temyiz Mahkemesi'nin, geçen yıl tutuklanarak 4 ay hapis cezasına çarptırılan "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi ve Terraform Labs şirketinin kurucusu Güney Koreli Do Kwon'u ABD'ye iade etme kararını bozdu.

Karadağ Temyiz Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, yüksek mahkemenin şubatta aldığı "Do Kwon'u ABD'ye iade etme kararı"nın, Do'nun avukatlarının itizarı sonrası bozulduğu belirtildi.

Açıklamada, mahkemenin Do'nun iade talebinin ilk ABD'den mi yoksa Güney Kore'den mi yapıldığına dair konulara değinerek sürecin tekrarlanmasını talep ettiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

ABD, Do Kwon ve şirketi Terraform Labs'ı, "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığını planlamakla" suçluyor. Do Kwon, ülkesi Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.

ABD, Güney Kore ve Singapur tarafından kırmızı bültenle aranan 31 yaşındaki Do Kwon, 23 Mart 2023'te Karadağ'da tutuklanmış, Haziran 2023'te de "yanında sahte belge bulundurmak" suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD ve Güney Kore, Do'nun iadesini talep etmişti. Karadağ mahkemesi, 22 Şubat 2024'te Do Kwon'un ABD'ye iadesine karar vermişti.

Yaşananların ardından, Terraform Labs şirketi de Ocak 2024'te ABD'de iflas başvurusunda bulunmuştu.


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