İsrail'den Mescid-i Aksa kararı

Yayınlanma: 06.03.2024 - 08:07

Güncelleme: 06.03.2024 - 08:07

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında tüm güvenlik unsurları ile yapılan toplantıda Müslümanların Ramazan ayında Mescid-i Aksa’da ibadetlerine yapmalarına yönelik izinler ve tedbirler ele alındı.

İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in tüm mekanlarda tüm inançlar için ibadet özgürlüğünü güçlü bir şekilde koruduğu öne sürülerek, “Ramazan Müslümanlar için kutsaldır; her yıl olduğu gibi bu yıl da kutsallığı korunacaktır” denildi.

Ramazan ayının ilk haftasında Mescid-i Aksa'ya geçmiş Ramazan aylarında olduğu gibi belirli sayıda Müslüman’ın girmesine izin verileceği duyurulan açıklamada, güvenlik ve emniyet açısından haftalık bir değerlendirme yapılacağı ve giriş izninin devam edip etmeyeceğine buna göre karar verileceği belirtildi.