Kriptoda 1 trilyon dolar kayıp! Düşüş sürecek mi?

Kripto para piyasalarında yaşanan son türbülansla birlikte Bitcoin'in (BTC) fiyatı 88 bin 522 dolara kadar gerilerken, sert düşüş hem bireysel hem kurumsal yatırımcıları olumsuz etkiledi. Dijital varlık yönetim şirketlerinin primli işlem gören hisselerinde de hızlı bir erime yaşandı. BTC, an itibariyle, 92 bin 296 dolardan işlem görüyor.

Günün ilerleyen saatlerinde Nvidia’nın güçlü gelir tahmini açıklaması piyasalarda kısmi bir rahatlama yarattı. Bloomberg’in aktardığına göre bu gelişme, yapay zekâ harcamalarında küresel yavaşlama olabileceğine dair endişeleri bir miktar hafifletti.

DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Piyasada bir sonraki psikolojik destek seviyeleri 85 bin ve 80 bin dolar olarak görülürken, gözler Nisan ayında gümrük tarifeleriyle ilgili dalgalanmalar sırasında kaydedilen ve 2025’in dip seviyesi olan 77 bin 424 dolara çevrilmiş durumda.

Toplam kripto para piyasa değeri 6 Ekim’de ulaştığı 4,3 trilyon dolar zirvesinden yaklaşık 3,2 trilyon dolara geriledi. Ancak uzmanlara göre kayıpların önemli bir kısmı henüz gerçekleşmemiş 'kâğıt üzerindeki' zararları yansıtıyor.

10 Ekim’de kaldıraçlı kripto pozisyonlarında 19 milyar doların üzerinde zorunlu tasfiye yaşanması, piyasanın ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koymuştu. Bu süreç, marjin çağrılarını, borsa çıkışlarını ve yeni yatırımcıların geri çekilmesini tetikledi.

CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, “Yatırımcılar yönsüz ve endişeli. Makroekonomik görünüm belirsiz olduğu için zincir üzerindeki büyük oyuncuların hareketleri duyguları daha da olumsuz etkiliyor” dedi.

Bitcoin’in yıl içinde 126 bin doların üzerine uzanan yükselişi iki beklentiye dayanıyordu:

Fed’in birden fazla faiz indirimi yapacağı öngörüsü

Kurumların kripto paralara artan ilgisi

Her iki beklentinin de zayıflamasıyla birlikte, momentum alıcıları piyasadan çekildi. Bu durum özellikle, değerlemelerini önceki boğa piyasasına göre oluşturan dijital hazine bonosu şirketlerini olumsuz etkiliyor.

ETHEREUM DA BASKI ALTINDA

Ethereum fiyatı da 3 bin doların altına düşmüş durumda. Yılın ilk yarısında Bitcoin’in gerisinde kalan Ethereum, Ağustos’ta 5 bin dolara yaklaşarak 2021 zirvesini kısa süreli aşmıştı. Ancak o tarihten bu yana tüm kazançlarını geri verdi.

Bitwise Asset Management CIO’su Matthew Hougan, “Satış dalgasının başlangıcından çok sonuna yakın olduğumuzu düşünüyorum. Ancak piyasa hâlâ tedirgin ve dip seviyeye gelmeden önce biraz daha düşüş görülebilir” değerlendirmesini yaptı.