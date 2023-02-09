Kritik süre doldu: Hayatta kalma şansı azalıyor
Uzmanlar, deprem sonrası en önemli zaman dilimi olan 72 saatlik sürenin dolduğunu ve enkaz altından insanları canlı bulma şansının hızla azaldığını söyledi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından kurtarma ekipleri enkaz taramaya devam ediyor. Ancak uzmanlar, yaşanan felaket sonrasında kritik 72 saatlik sürenin dolduğunu ve kurtarma ekiplerinin insanları canlı bulma şansının azaldığını belirtti.
SkyNews'e demeç veren Nottingham Trent Üniversitesi Doğal Afetler uzmanı Steven Godby, "İlk 72 saat kritik olarak kabul ediliyor. Ortalama olarak 24 saat içinde hayatta kalma oranı yüzde 74'tür. 72 saat sonra yüzde 22 ve beşinci günde yüzde 6'dır" dedi.
College London Üniversitesi acil durum planlama ve yönetim profesörü David Alexander şöyle konuştu:
"İstatistiksel olarak, bugün insanları bulmayı bırakacağımız gün. Bu, aramayı bırakmamız gerektiği anlamına gelmiyor."
Alexander, deprem sonrası yayılan enkazın büyüklüğü nedeniyle nihai ölü sayısının haftalarca bilinemeyebileceği uyarısında bulundu
Doktorlar ise, daha önceki depremlerde insanların enkaz altında 15 gün kaldıktan sonra sağ olarak kurtarıldığını belirtti. Ancak sıfırın altındaki kış sıcaklıklarının, mahsur kalanların hipotermiden ölme riski taşıdığı anlamına geldiğini söyledi.
Uzmanlar ayrıca, umutları terk etmek için henüz çok erken olduğunu vurguladı.
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