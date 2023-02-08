İsrailli uzman, Kahramanmaraş depreminin İsrail için bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 19:34

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 19:34

İsrail Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan Dr. Amir Sagy, Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremin, İsrail için bir "uyandırma çağrısı" olması gerektiğini açıkladı.

Dr. Amir Sagy, İsrail'in depreme karşı hazırlıklarını "artırması" gerektiğini söyledi.

Sagy, dün Batı Şeria'daki Ariel yerleşim biriminin yaklaşık 15 km güneydoğusunda meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Sagy, bu küçük depremlerin düzenli olarak meydana geldiğine dikkat çekerek, olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığının net olmadığını, ancak Türkiye'deki depremlerin bir sonucu olma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

"DEPREMLERE HAZIRLANMALIYIZ"



Sagy ayrıca, "(Türkiye) Büyük bir deprem olduğu için tüm bölge şu anda küçük sarsıntılarla çınlıyor olabilir. İsrail'deki (Batı Şeria) bu depremden özellikle endişe duymamamızı öneriyorum, ancak İsrail'i etkileyecek orta ve büyük depremlere eğilimli bir bölge olduğumuzu her zaman hatırlamalıyız ve sürekli olarak depremlere hazırlanmalı ve bunların olacağını hesaba katmalıyız" dedi.

İsrail'in her 100 yılda bir depreme eğilimli olan Suriye-Afrika Yarığı üzerinde yer aldığını ve şu anda "orta ila büyük bir sismik olay" için gecikmiş olduğunu belirten Sagy, "Bunun bizim yaşam süremiz içinde gerçekleşeceğini hesaba katmalı ve buna geniş bir yelpazede hazırlanmalıyız" ifadelerini kullandı.