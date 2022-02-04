Kriz yaratacak karar: Almanya'da Türk vatandaşlarına yasak

04 Şubat 2022 Cuma, 11:07

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti- Yeşiller ve FDP'den oluşan koalisyon hükümeti, “hızlı, kısa sürede vatandaşlık ile çifte vatandaşlığı” koalisyon protokolüne almıştı. Şu ana kadar bir tasarı yok ancak, koalisyon protokolünde yer alan, “Gelecek nesillere çifte vatandaşlığın aktarılmaması için çalışılıyor” hükmüne göre partiler, Alman vatandaşlığına geçmiş Türk anne ve babanın çocuğunu “sadece Alman vatandaşı saymak“ için çalışıyor.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; koalisyon protokolündeki bu tuzak madde gereğince, ileriki nesillere çifte vatandaşlığın aktarılması önlenecek ve Alman vatandaşlığına geçmiş anne ve babadan doğun çocuklar ve onların çocukları “sadece Alman vatandaşı” olacak. Çifte vatandaşlık, sadece şu anda 70 ile 90 yaşı arasında olan 1. kuşağa verilecek ve ileriki nesillere aktarılması yasaklanacak.

2000 yılında da modern vatandaşlık yasası ve çifte vatandaşlık vaadi veren SPD, Türkler'e çifte vatandaşlık yolunu kapatmıştı. O dönemin İçişleri Bakanı Otto Schily ile SPD hükümeti bakanları, “başka ülkenin vatandaşlığını alanların Alman vatandaşlığını kaybedeceği” hükmünü getirmişti. 1999 yılı sonuna kadar, Alman olup da Türk vatandaşlığını alanlar çifte vatandaş olurken, bundan sonra Alman olup da Türk vatandaşlığını alanlar, Alman vatandaşlığını “otomatikman“ kaybetmişti. Bu SPD’nin ilk darbesi oldu.

AYNI OYUN VE SADECE İLK KUŞAK

Şimdi yine aynı oyun sahneye konuldu ve “sadece 1'inci Kuşak Türkler'e çifte vatandaşlık” verilmesinden, sonraki kuşakların çifte vatandaşlığının engellenmesinden söz edilmeye başlandı. Hıristiyan Demokrat Parti'nin getiremeyeceği yasağı, Türkler'in yoğun oy verdiği SPD ve Yeşiller şimdi getirmeye çalışıyor.

Her üç parti, söz verilen hızlı vatandaşlık için henüz bir çalışma başlatamadı. Almanya'da uyum içinde 5 yıl ya da en erken 3 yıl geçirenlere vatandaşlık verilebileceği belirtiliyordu. Doğumla Alman vatandaşlığı da, ebeveynlerden biri 5 yıldır Almanya'da oturuyorsa mümkün olacaktı. Bu konulardaki ilerlemenin, “Vatandaşlığın çocuklara intikal etmemesi için yasal kısıtlama” bulunabilmesi için ertelendiği sanılıyor.

Almanya, her ne kadar koalisyon protokolüne hızlı vatandaşlığı alsa da, “çifte vatandaşlığı engelleyeceğini” de ilan etti. Çifte vatandaşlıkla ilgili ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre gibi ülkelerde tersi durum söz konusu.

Özellikle ABD ve İngiltere'de, kuşaklar boyu çifte vatandaşlık devam edebiliyor. Almanya'nın uygulayacağı sistemde ise, bir kişi çifte vatandaş olabilecek ancak onun çocuğu veya torunları ileride çifte vatandaş olamayacak. Alman anne ve babadan olmuş sayılacaklar ve tek vatandaş kalacaklar. Bir anlamda zoraki Almanlaştırma yürürlüğe girecek.