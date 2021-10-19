‘Krizi tetikleyebilir’... IMF’den Türkiye uyarısı

19 Ekim 2021 Salı, 14:55

Uluslararası Para Fonu (IMF) yaptığı açıklamada, Afganistan ekonomisinin bu yıl yüzde 30 daralabileceğini, bu daralmanın komşu ülkeleri, Türkiye’yi ve Avrupa’yı etkileyecek bir mülteci krizine yol açabileceğini belirtti.

Afganistan'ın yardıma bağımlı ekonomisinin, bölgesel ekonomik görünüm güncellemesinde, "ciddi mali ve ödemeler dengesi krizleriyle karşı karşıya" olduğu belirtildi.

Raporda, “Yaşam standartlarında ortaya çıkan düşüş milyonları yoksulluğa itiyor. Bu insani bir krize yol açabilir” denildi.

'KÖRÜKLEYECEK'

IMF, Afganistan’daki kargaşanın potansiyel rakamlara olan etkisine ilişkin herhangi bir tahminde bulunmasa da “Afgan mültecilerde bir artışı körüklediğini” söyledi.

Raporda, “Büyük bir mülteci akını, mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin kamu kaynaklarına yük bindirebilir, işgücü piyasasındaki baskılarını tetikleyebilir ve sosyal gerilimlere yol açarak uluslararası toplumun yardıma olan ihtiyacının altını çizebilir” ifadeleri kullanıldı.