Kuaför saçını yanlış kesince 2.4 milyon lira tazminat kazandı!

24 Eylül 2021 Cuma, 17:02

Saç ürünleri için modellik yapan kadın kadın, 2018'de Hindistan Delhi'deki kuaför salonuna giderek saç kesimi yaptırmak istedi.

Saçının nasıl kesileceğini tarif etmesine rağmen, istediğinden 10 santim kısa kesilince, işini yapamadığı ve gelir kaybına uğradığını belirterek kuaför salonu hakkında dava açtı.

2.4 MİLYON LİRA TAZMİNAT

Haber Global'in aktardığına göre, dava dosyasında, kuaför hatasını gidermek için üretsiz bakım teklifinde bulundu ancak bu bakım da kadının saçına zarar verdi.

Kadının saçı nedeniyle özgüvenini kaybettiğini, iş görüşmelerine katılamadığını, işini bırakmak zorunda kaldığını ve modellik yaptığı firmalarla sorun yaşadığını belirten mahkeme, kuaför salonunun kadına 20 milyon rupi (yaklaşık 2.4 milyon lira) tazminat ödemesine karar verdi.