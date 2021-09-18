TFF'nin Şenol Güneş'e ödeyeceği tazminat belli oldu
69 yaşındaki tecrübeli teknik adam, TFF'den 10 milyon TL tazminat ücreti alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen teknik direktör Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu.
69 yaşındaki tecrübeli teknik adam, TFF'den 10 milyon TL tazminat ücreti alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de, Şenol Güneş'in tazminat durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şenol Hoca, görevi bırakırken tazminat konusunu hiç açmadı bile. Şenol Hoca, “Benim oturup sizinle para pazarlığı yapmam söz konusu olmaz. Siz ne takdir ederseniz, ne karar verirseniz kabulümdür" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: Ajansspor
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