Küba, ABD’nin Maduro’yu kaçırdığı saldırıda ölen 32 Kübalı askerin isimlerini açıkladı

Küba Komünist Partisi’nin resmi gazetesi Granma’da yayımlanan “Onur ve Şan” başlıklı açıklamada, hayatını kaybedenlerin Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan personel olduğu bildirildi.

Açıklamada, askerlerin “çatışmalarda doğrudan öldürüldüğü ya da ABD bombardımanı sırasında, fedakarca direniş gösterdikten sonra yaşamını yitirdiği” ifade edildi.

Havana, 32 askerin ölümü nedeniyle 5 ve 6 Ocak tarihlerinde iki günlük ulusal yas ilan ederken, cenaze törenlerine ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağını duyurdu.

KÜBA-VENEZUELA ASKERİ İŞ BİRLİĞİ

Küba, uzun süredir Venezuela’nın en yakın müttefiklerinden biri olarak biliniyor. Havana yönetiminin güvenlik, istihbarat ve kolluk alanlarında Karakas’a personel desteği sağladığına ilişkin bilgiler daha önce de uluslararası basında yer almıştı.

Küba tarafı, öldürülen askerlerin Venezuela’daki muadil kurumların talebi üzerine ülkede bulunduğunu vurgulayarak, bu varlığın “iki egemen devlet arasındaki resmi iş birliğinin parçası” olduğunu ifade etti.

Küba yönetimi, ABD’nin saldırısının yalnızca Venezuela’nın egemenliğini değil, uluslararası hukukun temel ilkelerini de ihlal ettiğini ifade ederken, Washington’u “Latin Amerika’da rejim değişikliği politikası izlemekle” suçladı.

ÖLÜ SAYISI VE TEPKİLER

Venezuela basını bugün ABD saldırısı sırasında 23 Venezuelalı asker, 32 Kübalı güvenlik görevlisi ve iki sivil kadın olmak üzere toplam 57 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

TRUMP: HARİKA BİR OPERASYONDU

ABD Başkanı Donald Trump da bugün yaptığı bir açıklamada, Venezuela’ya saldırı sırasında “çok sayıda Kübalı askerin öldürüldüğünü” doğruladı. Trump, operasyonu “son derece başarılı” ve “harika” olarak nitelendirirken, Washington’un hedefinin Maduro’yu “uyuşturucu suçları ve terör bağlantıları” nedeniyle yargı önüne çıkarmak olduğunu savundu.