Küba’da alarm durumu: Karanlığa gömüldü, elektrik sistemi çöktü

Küba’da yaklaşık 11 milyon kişiyi etkileyen ülke çapında elektrik kesintisi yaşandı.

Yetkililer, elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kaldığını açıklarken, yaşanan kesinti son dört ayda meydana gelen üçüncü büyük kriz olarak kayda geçti.

Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, ülkenin elektrik sisteminde “tam kopuş” yaşandığını duyurdu.

Açıklamada, kesinti sırasında çalışan santrallerde teknik bir arıza tespit edilmediği, olayın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Uzmanlar ise ülkenin enerji altyapısının uzun süredir bakım eksikliği nedeniyle ciddi şekilde yıprandığına dikkat çekiyor.

Devlet medyasına göre, akşam saatlerine kadar başkent Havana’da yalnızca yüzde 2’lik bir kesime, yaklaşık 18 bin aboneye elektrik verilebildi. Bazı hastanelere de yeniden enerji sağlandığı bildirildi.

Yetkililer, önceliğin iletişim altyapısına verileceğini açıklarken, şu ana kadar sağlanan elektriğin yeniden kesilebileceği uyarısında bulundu.

ABD YAPTIRIMLARI VE PETROL KRİZİ ETKİLİ

Küba yönetimi, yaşanan krizde ABD yaptırımlarının etkili olduğunu savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Küba’ya petrol sağlayan ülkelere yaptırım uygulanacağı yönündeki açıklamaları sonrası enerji tedarikinin daha da zorlaştığı belirtiliyor.

Washington yönetimi ise yaptırımların kaldırılması için Küba’dan siyasi ve ekonomik reformlar talep ediyor.

Uzmanlara göre Küba’nın elektrik altyapısı artık kullanım ömrünü tamamlamış durumda.

American University’den Prof. William LeoGrande, mevcut sistemin “normal ömrünü çoktan aştığını” belirterek, teknik ekiplerin sistemi ayakta tutmakta zorlandığını ifade etti.

LeoGrande, enerji tüketiminin azaltılması ve yenilenebilir kaynaklara yönelinmesi durumunda sistemin bir süre daha sürdürülebileceğini, ancak bunun halk için “sürekli bir sıkıntı” anlamına geleceğini söyledi.