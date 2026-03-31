Küba’da Castro’nun torunu gündemde: Lüks hayat tepkilerin odağında

Küba’nın devrimci lideri Fidel Castro’nun torunu Sandro Castro, sosyal medyada paylaştığı lüks yaşam tarzı ve açıklamalarıyla ülkesinde tartışma yarattı.

CNN’e konuşan 33 yaşındaki Castro, eleştirilerin “yanlış anlama” olduğunu savundu.

Yaklaşık 150 bin takipçiye sahip olan Castro, sosyal medya paylaşımlarında lüks yaşamını sergilerken, aynı zamanda ülkesindeki ekonomik zorluklara dair esprili içerikler üretiyor.

Castro’nun bu tavrı, internet erişiminin sınırlı ve yaşam koşullarının zor olduğu Küba’da tepki çekiyor.

CNN’e verdiği röportajda Castro, videolarının amacının zor koşullar altındaki insanları bir nebze olsun mutlu etmek olduğunu söyledi.

Castro, “Ben de aynı zorlukları yaşıyorum. Kimsenin acısıyla dalga geçmem” ifadelerini kullandı.

Küba’da süren ekonomik kriz, enerji kesintileri, su ve gıda sıkıntılarıyla kendini gösteriyor. Castro da ülkedeki koşulların “çok zor” olduğunu kabul ederken, birçok kişinin temel ihtiyaçlara erişmekte güçlük çektiğini dile getirdi.

Castro’nun sosyal medya paylaşımlarında yer alan yaşam tarzı ise kamuoyunda tartışma yaratıyor.

Ortalama maaşın 20 doların altında olduğu ülkede, gece kulübü işleten ve konforlu bir yaşam süren Castro, “çelişki” eleştirileriyle karşı karşıya.

“SERVETİM KENDİ EMEĞİM”

Castro, zengin olduğu iddialarını reddederek sahip olduklarının kendi çabasıyla elde edildiğini savundu. Ailesinin kendisine ayrıcalık sağlamadığını öne sürdü.

Ülkenin bürokratik yapısını eleştiren Castro, Küba’nın ekonomik modelinin değişmesi gerektiğini ifade etti.

“İlerleme ve değişim için reform şart” diyen Castro, birçok Kübalının kapitalist bir sistem istediğini savundu.

Castro’nun açıklamaları ve paylaşımları, hem hükümet yanlıları hem de muhalif çevreler tarafından eleştiriliyor.

Bazı kesimler onu “ikiyüzlülükle” suçlarken, bazıları ise sistem karşıtı söylemleri nedeniyle hedef alıyor.