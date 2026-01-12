Küba’dan Trump’a sert yanıt: Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez

ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’ya “anlaşma yap” çağrısına Havana’dan sert yanıt geldi. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Washington’un tehditlerine karşı, “Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez” dedi.

Trump, Küba’nın onlarca yıldır dayandığı Venezuela petrolü ve mali desteğinin kesileceğini belirterek, Havana’nın ABD ile anlaşmaya varması gerektiğini savunmuştu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Küba’nın uzun yıllar Venezuela’dan petrol ve para aldığını, karşılığında ise güvenlik hizmetleri sağladığını öne sürdü.

“Artık Küba’ya giden ne petrol var ne para. Sıfır” ifadelerini kullanan Trump, Küba’nın “çok geç olmadan” ABD ile anlaşma yapması gerektiğini söyledi. Ancak söz konusu anlaşmanın içeriğine dair ayrıntı vermedi.

Trump’ın açıklamaları, Venezüella Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ABD operasyonuyla ele geçirilmesi ve Venezuela’nın 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD’ye devredeceğinin açıklanmasının ardından geldi.

“66 YILDIR SALDIRIYA UĞRUYORUZ”

Díaz-Canel, Trump’ın sözlerine sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi. Küba’nın dış müdahaleleri reddettiğini vurgulayan Díaz-Canel, “Küba saldırgan değildir; 66 yıldır ABD tarafından saldırıya uğramaktadır. Tehdit etmez, vatanını savunmaya hazırlanır” dedi.

Díaz-Canel ayrıca, “İnsan hayatını bile ticarete dönüştürenlerin ülkemizi suçlamaya ahlaki hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez de ABD’nin iddialarını reddetti. Rodríguez, Küba’nın ekonomik ortaklarından yakıt ithal etme konusunda “mutlak hakkı” bulunduğunu belirterek, Washington’un bu sürece müdahale edemeyeceğini söyledi.

Rodríguez, “ABD, sadece Küba ve bu yarımküre için değil, tüm dünya için barışı ve güvenliği tehdit eden, kontrolsüz bir hegemon gibi davranıyor” dedi.

“KÜBA İLE KONUŞUYORUZ”

Trump ise Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin Küba ile temas halinde olduğunu söyledi. Görüşmelerin hangi düzeyde yürütüldüğüne dair ise bilgi vermedi.

Trump, gündem başlıklarından birinin de “zorla ülkeden çıkarılan ya da baskı altında ayrılmak zorunda kalan Kübalılar” olduğunu ifade etti.

Trump’ın Venezuela petrolünün kesileceği yönündeki açıklamaları, Havana’da farklı tepkilere yol açtı.