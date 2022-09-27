Küba referandumdan sonra eşcinsel evliliği ve evlat edinmeyi yasallaştırdı
Küba halkı, eşcinsel evlilik, evlat edinme ve çok daha fazlasının yasallaştırılmasını sağlamak için Pazar günü yeni aile yasası referandumu için oy kullandı.
Kübalılar, 25 Eylül Pazar günü, eşcinsel bireylerin evlenmesinin ve evlatlık edinmesinin yasallaştırılması, taşıyıcı gebeliklere sahip olmalarına izin verilmesi ve biyolojik olmayan ebeveynlere daha iyi haklar verilmesi için tarihi bir referandumda oy kullandı.
Seçim yetkililerine göre, yaklaşık 6 milyon Kübalı (toplam nüfusun yaklaşık yüzde 69'u) referandumda oy kullandı.
The Guardian'a göre, komünist hükümet tarafından desteklenen ancak Katolik ve evanjelik kilise liderleri tarafından eleştirilen öneri için 16 yaş ve üzeri milyonlarca Kübalı sandığa gitti.
Komünist hükümet tarafından desteklenen öneriyi tartışmak için bu yılın başlarında 79 binden fazla mahalle toplantısı yapıldı.
MİLYONLAR KİLİSEYE KARŞI
Reuters'ın haberine göre, kilise liderleri bu fikre karşı olduklarını ifade ettiler.
Kampanyanın son haftasında çalışmalar yürüten hükümet, kilisenin fikrine karşı çıkarak televizyon, radyo ve sosyal medya gibi ulaşım mecralarını, eşitlik yanlısı mesajlarla doldurdu.
Diaz-Canel, Kübalılara "demokrasi lehine" evet oyu çağrısında bulundu. Gösterişli reklam panoları, halk mitingleri ve tweet'lerle klisenin karşısında durdu.
Hükümetin bu duruşunu destekleyen milyonlarca Kübalı sandıkta, kiliseye karşı oy kullandı.
Eşcinselliğe yönelik resmi tutum, onlarca yıl süren baksıdan sonra son 20 yılda önemli ölçüde değişti. 2019'da hükümet, eşcinsel evliliği ülkenin yeni anayasasına dahil etmeye çalıştı, ancak Kilise'den gelen eleştirilerin ardından geri adım attı. Piskoposlar Konferansı bir kez daha mevcut teklife karşı çıktı.
TARİHİ OYLAMA GÖLGEDE KALABİLİR
Siyaset bilimci Rafael Hernandez, eşcinsel evlilik referandumunun 1959 devriminden bu yana Küba'da "en önemli insan hakları yasası" olduğunu söyledi. Ancak, mevcut ekonomik huzursuzluk Küba'nın tarihi oylamasını gölgede bırakabilir.
Küba, uluslararası turizmdeki çöküş ve devam eden ABD yaptırımları nedeniyle son 30 yılın en kötü ekonomik kriziyle karşı karşıya.
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