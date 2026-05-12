Küba semalarında alarm: ABD keşif uçuşlarını artırdı

ABD’nin Küba kıyıları yakınındaki askeri istihbarat uçuşlarında son aylarda dikkat çekici bir artış yaşandığı öne sürüldü.

CNN’in açık kaynak uçuş verileri üzerinden yaptığı analize göre, ABD Donanması ve Hava Kuvvetleri 4 Şubat’tan bu yana Küba çevresinde en az 25 keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirdi.

Uçuşların büyük bölümünün, Küba’nın en büyük iki kenti olan Havana ve Santiago de Cuba yakınlarında yapıldığı, bazı askeri uçakların kıyıya yaklaşık 40 mil kadar yaklaştığı belirtildi.

Haberde, operasyonlarda en sık kullanılan hava aracının P-8A Poseidon tipi deniz devriye ve keşif uçakları olduğu aktarıldı.

Ayrıca sinyal istihbaratı toplamak için kullanılan RC-135V Rivet Joint uçakları ile MQ-4C Triton yüksek irtifa keşif dronlarının da bölgede görev yaptığı kaydedildi.

Analizde, bu uçuşların yalnızca kıyıya yakınlığı nedeniyle değil, aynı zamanda aniden yoğunlaşması nedeniyle dikkat çektiği vurgulandı. Şubat ayından önce bölgede bu tür kamuya açık askeri uçuşların oldukça nadir görüldüğü belirtildi.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI SONRASI HAREKETLİLİK

CNN’in analizine göre uçuşlardaki artış, ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’ya yönelik sert söylemlerinin ardından geldi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da Fox News yorumcusu Marc Thiessen’in “Trump görevden ayrılmadan özgür Havana’yı ziyaret edecek” paylaşımını yeniden yayımlamıştı. Bunun ardından Trump yönetimi Küba’ya yönelik petrol ablukası kararı aldı.

ABD yönetimi son dönemde Küba’ya yönelik yaptırımları genişletirken, Havana yönetimini “ABD ulusal güvenliği için tehdit” olarak tanımlıyor.

Küba hükümeti ise bu suçlamaları reddederek ABD ile müzakereye açık olduklarını savundu. Kübalı yetkililer ayrıca olası bir saldırı durumunda uzun süreli gerilla savaşı yürütmeye hazır olduklarını açıkladı.

Haberde, Trump yönetiminin daha önce Venezuela ve İran’a yönelik askeri operasyonları öncesinde de benzer biçimde gözetleme uçuşlarını artırdığına dikkat çekildi.

Venezuela’da ABD’nin operasyonlarından önce Karayipler çevresindeki keşif uçuşlarının yoğunlaştığı, İran’a yönelik ABD-İsrail saldırıları öncesinde ise aynı tip uçak ve dronların İran kıyılarında yoğun faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Küba çevresinde son dönemde görülen P-8A Poseidon, RC-135V Rivet Joint ve MQ-4C Triton uçaklarının, İran operasyonlarında da aktif olarak kullanıldığı ifade edildi.

“AÇIK MESAJ MI VERİLİYOR?”

Haberde dikkat çekilen bir diğer unsur ise söz konusu uçuşların kamuya açık uçuş takip sistemlerinde görünür şekilde gerçekleştirilmesi oldu.

Uzmanlar, bu tür askeri uçakların isterlerse konum sinyallerini kapatabilecek kapasiteye sahip olduğunu ancak buna rağmen uçuşların açık şekilde izlenebilir halde bırakıldığını belirtti.

Bu durumun, ABD’nin rakiplerine bilinçli şekilde “güç gösterisi” mesajı veriyor olabileceği yorumlarına yol açtığı kaydedildi.