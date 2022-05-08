Küba'daki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 32'ye yükseldi
Küba'nın başkenti Havana'da, 6 Mayıs'ta bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.
Küba'nın başkenti Havana'daki Saratoga Oteli'nde meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı artmaya devam ediyor.
Küba Halk Sağlığı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ölü sayısının 6 kişi daha artarak 32'ye çıktığı, yaralı sayısının ise 15'i çocuk, 80 olduğu bildirildi.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, tedavileri hastane devam eden 10 kişinin de durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Yerel basında çıkan haberlerde patlama sonucunda halen 19 kişinin kayıp olduğu, ölenler arasında biri hamile 4 çocuğun bulunduğu öne sürülüyor.
KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI
Yaralıları dün hastanede ziyaret eden Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, olayın bir terör saldırısı değil talihsiz bir kaza olduğunu hatırlatarak, yurttaşlara kan bağışı çağrısında bulunmuştu.
Küba basınında, otelde bir süredir devam eden tadilat çalışması kapsamında, borulara gaz akışı sağlanırken patlamanın yaşandığı iddia edildi.
Saratoga isimli 5 yıldızlı otelde, gaz kaçağından kaynaklanan patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi ölmüş, 13 kişi kaybolmuştu.
Covid-19 salgını sebebiyle 2 yılı aşkındır kapalı olan ve 10 Mayıs'ta açılması beklenen tarihi otelin 1880'de inşa edildiği, 1933'ten bu yana otel olarak hizmet verdiği kaydedildi.
Video Haberler
- Bir anda yere yığılmıştı: Gülben Ergen'den haber var
- İzmir'de denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu
- Hayat pahalılığından yaptım
- Arkadaşların buluşması faciayla bitti!
- İzmir'de saat 03.00'te faciadan dönüldü
- Bursa'da 60 kilometrelik kovalamaca!
- Kolonyalı şaka yapayım derken kuzenini yakıyordu
- Emre Kongar bağımsız basının dönüm noktalarını anlattı
- Şükran Soner gazetemizin kuruluş yıllarını anlattı
- Emekçilerimiz tecrübelerini anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü!
- 'Otobüs' eleştirisi istifa getirdi
- 'İktidara toz kondurmaması...'
- Türkiye'ye korkutan rezerv uyarısı
- İnce, ikinci turda kime oy vereceğini açıkladı
- Ceyhan'dan dikkat çeken paylaşım!
- Say'dan İmamoğlu'na Fenerbahçe çıkışı
- AKP'li Karaburun ile koruması Samet Ateş evleniyor
- Devlet Su İşleri'ne tartışmalı atama
- İngiltere, Türkiye'ye gidenleri böyle uyardı!