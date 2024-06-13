Küba'dan Filistin çıkışı: Her gün acı çekiyoruz

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, İsrail saldırıları altındaki Filistin'in acı çektiğini belirterek, "Elimizden bir şey gelmediği için her gün acı çekiyoruz" ifadesini kullandı.

AA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 09:19
Küba'dan Filistin çıkışı: Her gün acı çekiyoruz
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Havana'yı ziyaret eden ve ellerinde Filistin bayrağı taşıyan gençlerle bir araya gelen Canel, Filistin kefiyesi taktı.

Canel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, "Filistin acı çekiyor. Elimizden bir şey gelmediği için her gün acı çekiyoruz. Bugün orada, dünyanın şeref ve haysiyeti tarif ediliyor. Tarihin ağırlığı, orada yaşananlara kayıtsız olanların üzerine çökecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Sohbetin sonunda Canel, Filistin bayrağıyla birlikte gençlerle fotoğraf çektirdi.


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