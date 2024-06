Ünlü Şarkıcı Imany İstanbul konserinde Filistin'e destek çağrısı yaptı

Yayınlanma: 09.06.2024 - 11:53

Güncelleme: 09.06.2024 - 11:53

Şarkıcı ve söz yazarı Imany, yeni albümü Voodoo-Cello'nun Türkiye turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluştu.

İlk albümü 'Shape of a Broken Heart' ile üç ülkede platin plak kazanan sanatçı konserde, 'Dance Monkey', 'Believer', 'Wonderfull Life', 'You Will Never Know', 'All The Things She Said' ve 'A Team'in arasında olduğu şarkılarını seslendirdi.

"BARIŞ İSTİYORUZ"

Konser sırasında Imany, 'Believer' şarkısının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekerek, "Yumruklarını kaldır İstanbul. Kendiniz için, zulme uğrayanlar için, dünyanın her yerinde katledilen tüm masum insanlar için, adalet için, barış için yumruklarını kaldır. Barışı, ateşkesi ve özgür Filistin'i iste. İstanbul, dediklerimi tekrar et: Barış istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konserde sanatçıya şarkılarda 8 çellist ile dinleyiciler de eşlik etti.