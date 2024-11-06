Kudüs'te polis ile protestocular arasında çatışma: Göstericiler yerlerde sürüklendi

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından Kudüs'te, polisler ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

Kudüs'te polis ile protestocular arasında çatışma: Göstericiler yerlerde sürüklendi
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 06.11.2024 - 00:40

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından çok sayıda kişi kararı protesto etmek için sokaklara döküldü.

Kudüs'te polis ile göstericiler arasında çatışmaların yaşandığı ve polislerin, göstericileri sürükleyerek gözaltına aldığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin, protestolar sırasında polis barikatını aşmaya çalışan reşit olmayan bir göstericiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Diğer göstericilerin olaya müdahale etmesi sonucunda gözaltına alınan protestocunun serbest bırakıldığı ifade edildi.

İsrail basınında Tel Aviv'in yanı sıra Kudüs ve bazı şehirlerde de sokak gösterilerinin düzenlendiğine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

İsrail muhalefeti, Netanyahu'nun Gallant'ı görevden almasının ardından protesto çağrısında bulunmuştu.


Etiketler: #israil #Binyamin Netanyahu

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