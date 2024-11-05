İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant görevden alındı!

Yayınlanma: 05.11.2024 - 21:13

Güncelleme: 05.11.2024 - 21:46

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevine son verdiğini ve yerine Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı atamaya karar verdiğini açıkladı.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Netanyahu, Gideon Saar'a koalisyonda sağcı hükümete katılmasını ve Dışişleri Bakanı olarak atanmasını teklif ettiğini söyledi.

Netanyahu'ya yakın kaynaklar, Netanyahu'nun, "Gallant'ın görevine daha önce son vermeyi planladığını, ancak ofisindeki güvenlik durumu nedeniyle kararı ertelediğini" iddia etti.

Netanyahu, şunları söyledi:

"Ne yazık ki, seçim kampanyasının ilk aylarında böyle bir güven olmasına ve çok verimli bir çalışma olmasına rağmen, son birkaç aydır savunma bakanıyla aramda bu güven kırıldı. Kampanyanın yürütülmesinde Gallant ile aramızda önemli boşluklar vardı ve bu boşluklara hükümetin kararlarına ve kabinenin kararlarına aykırı açıklamalar ve eylemler eşlik etti."

"Bu sorunları çözmek için birçok girişimde bulunduğunu, aksine sorunların genişlediğini" belirten Netanyahu, "Bunlar aynı zamanda kabul edilemez bir şekilde kamuoyunun dikkatini çekti ve daha da kötüsü, düşmanın da işine yaradı, düşmanlarımız bundan büyük ölçüde yararlandı. Benimle savunma bakanı arasındaki güven krizi kamusal alan haline geldi ve bu kriz kampanyanın yürütülmesinin uygun şekilde devam etmesine izin vermiyor" dedi.

Savunma Bakanı Gallant ise "İsrail Devleti'nin güvenliği her zaman hayatımın misyonu olmuştur ve öyle kalacaktır" açıklamasında bulundu.